Новости » Конкурс рисунков и плакатов антикоррупционной направленности «Вместе – против коррупции»

11:04 12 декабря 2020 г.
В рамках Международного дня борьбы с коррупцией проводился районный конкурс рисунков и плакатов антикоррупционной направленности «Вместе – против коррупции» среди учащихся образовательных учреждений Красноармейского района.
Конкурс проводился в целях формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся, воспитания у обучающихся негативного отношения к коррупции, развития навыка антикоррупционного поведения, развития творческих способностей учащихся.
11 декабря конкурсная комиссия оценивала рисунки и плакаты, определила победителей конкурса.
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"