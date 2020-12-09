Сегодня в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики состоялась рабочая встреча главы ведомства Василия Петрова с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым.

В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Документ предусматривает партнерство с целью развития базового вида спорта в Чувашской Республике – тяжелой атлетики.

«Тесное взаимодействие с федерациями по различным видам спорта заложено в Стратегии развития физической культуры и спорта региона до 2024 года. И я уверен, что наша совместная плодотворная работа даст новый импульс развитию тяжелой атлетики в Чувашской Республике. На сегодняшний день в регионе открыты 9 отделений, и мы ставим себе амбициозную задачу увеличить это количество до 26, чтобы доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла к 2024 году до 55 %, а к 2030-иу – до 70%. Работая в тандеме, мы обязательно достигнем задач, поставленных перед нами федеральным проектом «Спорт – норма жизни», - отметил министр спорта Чувашии Василий Петров.

Особое внимание будет уделено работе по созданию условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и спорта высших достижений, а также приобщению спортсменов региона к регулярным занятиям тяжелой атлетикой. Также соглашение предусматривает сотрудничество в укреплении материально-технической базы имеющихся центров по развитию тяжелой атлетики, создании условий для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований по тяжелой атлетике.

Еще одной позицией сотрудничества станет подготовка спортивного резерва и спортсменов высшего спортивного мастерства по данному виду спорта в Чувашской Республике. Немаловажное значение в соглашении уделено организации пропаганды занятий тяжелой атлетикой, а также организации и проведению информационно-методической работы (семинары, совещания, конференции, мастер классы и др.) для специалистов по тяжелой атлетике в Чувашской Республике.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки тренерских и руководящих кадров спортивной отрасли в регионе, подготовки спортсменов Чувашии к предстоящим соревнованиям и множества других актуальных тем.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики