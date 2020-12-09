Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз, Чувашская Республика и Федерация футбола региона заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола.

Соглашение подписано в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года. Оно поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Чувашской Республике, распределить сферы ответственности между Минспортом России, РФС, региональными властями и Федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в Чувашии.

Для этого в регионе будут построены несколько инфраструктурных объектов – малоформатный футбольный манеж в Чебоксарах, десять полноразмерных полей с искусственным покрытием и мини-футбольная площадка в муниципальных образованиях Чувашии. Кроме того, в Республике откроются два новых отделения по футболу, а ведущие спортивные школы региона получат статусы «Региональный центр РФС» (БУ «СШ по футболу» Минспорта Чувашии) и «Детский футбольный центр» (МБУ «СШ «Спартак» г. Чебоксары).

К 2024 году в Чувашии планируется достичь определенных показателей по развитию футбола, как базового вида спорта, а также получения одной из сильнейших команд профессионального статуса. В регионе будет увеличено количество детско-юношеских и взрослых команд, выступающих в республиканских соревнованиях и турнирах межрегионального футбольного союза «Приволжье». Благодаря взаимодействию сторон в Республике будут подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи, в том числе первые для региона рефери первой категории. Также в Чувашии появятся новые масштабные соревнования – «Дошкольная футбольная лига» и «Школьная футбольная лига». Будет увеличено количество команд-участниц в турнире «Футбол – игра народная». Регулярными станут республиканские соревнования по малоформатному, пляжному и интерактивному футболу.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин:

«Чувашия – шестой регион Приволжского федерального округа, с которым мы заключили Соглашение о развитии футбола. Вместе с Российским футбольным союзом, Чувашской Республикой и Федерацией футбола региона мы планируем реализовать серию мероприятий для повышения уровня доступности массового футбола и качества подготовки резерва на всей территории Чувашии – от Чебоксар до небольших населённых пунктов региона.

Соглашение даст дополнительный импульс развитию инфраструктуры и системы детско-юношеских соревнований, подготовке тренерских и судейских кадров. К 2024 году в регионе планируется строительство более 10 объектов для занятий футболом, запуск Дошкольной и Школьной лиг, проведение турниров и фестивалей для мальчиков и девочек в рамках проекта «Футбол – игра народная». Создание профессионального футбольного клуба позволит обеспечить воспитанников региональных спортивных школ высококонкурентной практикой и возможностями развития карьеры в собственном регионе. Уверен, что наша совместная работа с РФС, Чувашской Республикой и её Федерацией футбола будет способствовать популяризации здорового образа жизни и повышению массовости занятий этим видом спорта».

Президент РФС Александр Дюков:

«В Чувашской Республике более 30 тысяч человек регулярно занимаются футболом, и в регионе есть потенциал для увеличения этого показателя. Для этого будет построено более 10 крытых и открытых инфраструктурных объектов с искусственным газоном. Благодаря им все желающие смогут заниматься футболом в более комфортных условиях. В Чувашии, как и в большинстве регионов России, будет организована Школьная лига. Увеличится количество команд-участниц по мини-футболу среди вузов и колледжей. По инициативе региона в нём также появится футбольная лига для дошкольных учреждений.

Все эти соревнования станут частью региональной футбольной экосистемы под эгидой республиканской Федерации футбола. Кроме того, ведущим спортивным школам региона будут присвоены статусы «Региональный центр РФС» и «Детский футбольный центр», которые предполагают адресную поддержку РФС. Мы ожидаем, что вершиной региональной системы подготовки резерва станет профессиональный футбольный клуб. Реализация запланированных мероприятий позволит более эффективно вести подготовку спортивного резерва, повысит массовость занятий футболом в регионе и будет способствовать дальнейшему приобщению жителей Чувашии к здоровому образу жизни».

Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

«Соглашение о развитии футбола в нашей Республике включает в себя и строительство спортивной инфраструктуры, и подготовку кадров: судей, тренеров, спортсменов. Уверен, что после подписания документа мы можем говорить о новом этапе в развитии футбола в нашей Республике, чтобы инфраструктура для занятий футболом появилась у ребят во всех муниципалитетах».

Президент Федерации футбола Чувашской Республики Сергей Матренин:

«Мы благодарны Минспорту России, Российскому футбольному союзу и Правительству Чувашской Республики за интерес и внимание к истинно народному виду спорта – футболу – в нашем регионе. Радует, что Правительство Чувашии уже включилось в работу и запустило процесс строительства десяти футбольных полей в нашем регионе.

Перспективы развития футбола в Чувашии после подписания Соглашения принимают конкретные очертания. Увеличится количество спортивных объектов, доступных для всех желающих и людей, занимающихся футболом. Качество подготовки спортсменов выйдет на новый уровень благодаря методикам РФС и единым подходам к тренировочному процессу. Благодаря обозначенным в Соглашении мероприятиям мы чётко понимаем: всё то, что мы имеем сейчас – спортсмены, тренеры, инфраструктура, – к 2024 году изменится в лучшую сторону».

Соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола уже заключены Минспортом России и РФС с Москвой, Республикой Мордовия, Республикой Татарстан, Республикой Хакасия, Пермским краем, Ненецким автономным округом, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Ямало-Ненецким автономным округом, Амурской, Астраханской, Калининградской, Калужской, Курганской, Магаданской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областями.