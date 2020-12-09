Мошенники придумали новый способ выманивания данных их банковских карт — с помощью рассылки фальшивых уведомлений о "долгах за ЖКУ", которые якобы накопились за время самоизоляции и удалёнки. Способ заключается в следующем: жертве на электронную почту приходит сообщение о накопленных "долгах" по жилищно-коммунальным услугам (в среднем от 10 до 20 тысяч рублей). В письме содержится ссылка, по которой просят оплатить фейковые квитанции. Если клиент вводил реквизиты своей карты на сайте, куда вела эта ссылка, то мошенники получали доступ к его счёту. Если "должник" игнорировал сообщение, ему звонили якобы от УК и убеждали в наличии "долга". При этом мошенники пытались выяснить реквизиты карты клиента, предлагали совершить "тестовую транзакцию" и просили сообщить им код из СМС. Как считает вице-президент ВТБ Алексей Киричек, злоумышленники выбирают такой способ, так как в конце года управляющие компании делают перерасчёт за ЖКУ, кроме того, в условиях удалёнки траты на коммунальное обслуживание действительно возросли. Чтобы уберечь себя от такого вида мошенничества, эксперты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам сразу после получения сообщения, не раскрывать личные данные на открывающихся сайтах и по телефону. Лучше самим перепроверить информацию в управляющей компании.



Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"