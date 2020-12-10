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Новости » В Чувашии усилена охрана хвойных молодняков

10:53 11 декабря 2020 г.

В Чувашии усилена охрана хвойных молодняков

В последний месяц уходящего года проводятся ежегодные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение незаконных рубок елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

Так, 9 декабря 2020 года издан приказ Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики № 945 «Об усилении охраны хвойных молодняков в предновогодний период». В этот период увеличивается кратность патрулирования лесов и проведения рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок лесных насаждений, проверяется законность перевозимых елей и деревьев других хвойных пород.

Следует отметить, незаконная рубка деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.

Более того, два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности.

Уважаемые граждане! Берегите наши леса, сохраняйте природу и не омрачайте себе праздник незаконной рубкой лесных насаждений.



Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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