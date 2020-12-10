С 1 января 2021 года вступают в силу актуализированные Правила охоты, устанавливающие требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов на всей территории РФ.

Правилами регламентируются, в числе прочего, обязанности физических лиц при осуществлении охоты, обязанности лиц, ответственных за осуществление коллективной охоты, определяются требования к охоте на копытных животных, на медведей, на пушных животных и дичь, устанавливаются требования к отлову и отстрелу охотничьих животных, ограничения охоты, требования к сохранению охотничьих животных, в том числе к регулированию их численности.

Также приводятся сроки охоты на копытных и пушных животных, на медведей.

Признается утратившим силу Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. N 512, которым утверждены аналогичные Правила, с внесенными в него изменениями.

Приказ Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты"

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