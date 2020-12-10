АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » С 1 января вступают в силу новые Правила охоты

10:52 11 декабря 2020 г.

С 1 января вступают в силу новые Правила охоты

С 1 января 2021 года вступают в силу актуализированные Правила охоты, устанавливающие требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов на всей территории РФ.

Правилами регламентируются, в числе прочего, обязанности физических лиц при осуществлении охоты, обязанности лиц, ответственных за осуществление коллективной охоты, определяются требования к охоте на копытных животных, на медведей, на пушных животных и дичь, устанавливаются требования к отлову и отстрелу охотничьих животных, ограничения охоты, требования к сохранению охотничьих животных, в том числе к регулированию их численности.

Также приводятся сроки охоты на копытных и пушных животных, на медведей.

Признается утратившим силу Приказ Минприроды России от 16 ноября 2010 г. N 512, которым утверждены аналогичные Правила, с внесенными в него изменениями.

Приказ Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты"

Фото: из открытых источников.


Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика