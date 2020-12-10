В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося ученого, чувашеведа и тюрколога, члена-корреспондента академии наук СССР Николая Ивановича Ашмарина (1870–1933). Жизни и деятельности выдающегося земляка посвящена книга «Н.И. Ашмарин – корифей чувашской филологии», которая увидела свет на днях в Чувашском книжном издательстве. Авторы новинки – Э.Е. Лебедев, В.Г. Родионов, И.П. Семёнова, Е.В. Касимов.

Книга состоит из четырех частей, отражающих основные этапы жизни Н.И. Ашмарина. В издании представлены отдельные главы, в которых дается анализ и оценка наиболее значимых трудов ученого.

Николай Иванович Ашмарин – автор семнадцатитомного «Словаря чувашского языка». Такого масштабного проекта чувашская наука не знала: согласно последним самым точным подсчетам, словарь содержит 56 633 слова (долгое время эту цифру «округляли» до 40 тыс. слов). Если начать отсчет со дня выхода из печати программы составления издания, то до выхода последнего тома прошло без малого 50 лет.

Многолетний труд Н.И. Ашмарина и по объему иллюстрированного материала, и по количеству слов занимает первое место среди словарей тюркских языков.

Научно-популярная монография «Н.И. Ашмарин – корифей чувашской филологии» стала продолжением серии «Замечательные люди Чувашии». Ответственный редактор – Э.Е. Лебедев, редактор – В.Н. Алексеев.