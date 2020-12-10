АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Актуально » В серии «Замечательные люди Чувашии» издана книга о Николае Ашмарине

09:02 11 декабря 2020 г.

 

В 2020 году исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося ученого, чувашеведа и тюрколога, члена-корреспондента академии наук СССР Николая Ивановича Ашмарина (1870–1933). Жизни и деятельности выдающегося земляка посвящена книга «Н.И. Ашмарин – корифей чувашской филологии», которая увидела свет на днях в Чувашском книжном издательстве. Авторы новинки – Э.Е. Лебедев, В.Г. Родионов, И.П. Семёнова, Е.В. Касимов.

Книга состоит из четырех частей, отражающих основные этапы жизни Н.И. Ашмарина. В издании представлены отдельные главы, в которых дается анализ и оценка наиболее значимых трудов ученого.

Николай Иванович Ашмарин – автор семнадцатитомного «Словаря чувашского языка». Такого масштабного проекта чувашская наука не знала: согласно последним самым точным подсчетам, словарь содержит 56 633 слова (долгое время эту цифру «округляли» до 40 тыс. слов). Если начать отсчет со дня выхода из печати программы составления издания, то до выхода последнего тома прошло без малого 50 лет.

Многолетний труд Н.И. Ашмарина и по объему иллюстрированного материала, и по количеству слов занимает первое место среди словарей тюркских языков. 

Научно-популярная монография «Н.И. Ашмарин – корифей чувашской филологии»  стала продолжением серии «Замечательные люди Чувашии». Ответственный редактор – Э.Е. Лебедев, редактор – В.Н. Алексеев.



 По материалам Чувашского книжного издательства

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика