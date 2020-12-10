Родники – это не только источник чистой питьевой воды, но и основа жизни лесов и животных, с родников начинаются все реки. Сохранять родники – задача каждого из нас

В деревне Задние Карыки находятся 6 родников, расположенных рядом и соединяющиеся в одну речку. Жители деревни часто приходят сюда за питьевой водой, которая и в холодные зимы не замерзает.

10 декабря 2020 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов вместе с общественным активистом Светланой Мефодьевой осмотрели один из родников, и Александр Кузнецов предложил благоустроить место вокруг родника. Здесь планируется построить новый мостик, установить скамейки, обустроить колодец для набора воды в емкости, также посадить цветы, различные деревья и кусты.

Красноармейский район Чувашской Республики