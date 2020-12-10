АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Глава администрации района А.Н. Кузнецов осмотрел родник в деревне Задние Карыки

08:58 11 декабря 2020 г.

 

Глава администрации района А.Н. Кузнецов осмотрел родник в деревне Задние Карыки

Родники – это не только источник чистой питьевой воды, но и основа жизни лесов и животных, с родников начинаются все реки. Сохранять родники – задача каждого из нас

В деревне Задние Карыки находятся 6 родников, расположенных рядом и соединяющиеся в одну речку. Жители деревни часто приходят сюда за питьевой водой, которая и в холодные зимы не замерзает.

10 декабря 2020 года глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов вместе с общественным активистом Светланой Мефодьевой осмотрели один из родников, и Александр Кузнецов предложил благоустроить место вокруг родника. Здесь планируется построить новый мостик, установить скамейки, обустроить колодец для набора воды в емкости, также посадить цветы, различные деревья и кусты.

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика