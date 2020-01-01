Больше 15 тысяч школьников Чувашской Республики присоединилось к проекту по ранней профориентации «Билет в будущее». Его реализует Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» с целью формирования навыков по осознанному выбору будущей профессии у учащихся средней и старшей школы. Практические мероприятия в регионе завершились в конце ноября.

Мы редко задумывались о том, какую профессию мы хотим выбрать в детском возрасте, и не думаем об этом во взрослом возрасте. Попробовать и сделать ошибки в реальной жизни стоит достаточно дорого. Представьте, что Вы выбрали не ту профессию, которая вам нравится и в которой успешны, и вынуждены учиться на нее несколько лет. Проект «Билет в будущее» позволяет каждому ребенку как можно раньше сделать побольше ошибок», — отметил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов на итоговой пресс-конференции проекта в ТАСС.

Чувашские подростки в рамках проекта прошли больше 24 тысяч профориентационных тестов, которые помогают определить склонности к определенным профессиям и оценить первичные навыки. Все тесты, а их около 50, останутся доступны на платформе bilet.worldskills.ru.

За несколько месяцев реализации проекта в этом году в регионе прошло больше 1,3 тысяч практических мероприятий, на которых школьники под руководством наставников выполняли задачи из практики настоящих специалистов. Площадки республики предоставили возможность попробовать на себе 86 востребованных профессий, например фермер, электрик или рекламщик.

Часть профориентационных мероприятий были доступны в онлайн-формате. Это только расширило возможности участников. Подростки из отдаленных районов страны получили возможность примерить на себя профессии при участии лучших экспертов России.

«В форс-мажорных обстоятельствах 2020 года платформа «Билет в будущее» позволила провести не только онлайн-тестирование, но и онлайн-профпробы. Для нас основным механизмом стал уникальный ресурс-платформа «Билет в будущее. Там же были собраны онлайн-курсы для детей и родителей, которые они могли посещать независимо от пройденных мероприятий», — сообщила директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Евгения Кожевникова.

Активное включение в проект родителей стало новшеством этого года. В своем личном кабинете они могут отслеживать прогресс ребенка, просматривать рекомендации, согласовывать практические мероприятия. В ноябре появились обучающие видеокурсы, на которых специалисты рассказывают о том, как правильно говорить с детьми о выборе профессии, о принятии самостоятельных решений, о личных мотивах. На платформе зарегистрировалось порядка 5 тысяч родителей чувашских школьников.

«Билет в будущее» — флагманский профориентационный проект Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом году его поддержали 80 регионов России. Кроме того, только за последние 6 месяцев к нему присоединилось больше 1 млн человек.