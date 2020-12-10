Как сообщил первый вице-премьер – министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, законопроект подготовлен в соответствии с Правилами проведения реструктуризации обязательств субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам.

«Согласно данным Правилам одним из условий проведения реструктуризации обязательств по бюджетным кредитам является утверждение заключенных дополнительных соглашений законом субъекта Российской Федерации и представление копии этого закона в Минфин России», – пояснил он.

Министр сообщил, что в 2020 году между Минфином России и Минфином Чувашии были заключены 2 дополнительных соглашения к соглашениям о предоставлении бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Чувашской Республики.

В соответствии с допсоглашениями срок погашения принятых республикой обязательств продлевается на 5 лет: до 2029 год и до 2034 года соответственно.

Общая сумма реструктуризации составляет 4768 млн рублей, в том числе: в 2020 году – 672 млн рублей, в 2021 и в 2022 году – по 1008,5 млн рублей, в 2023 и в 2024 году – по 1039,3 млн рублей.

«Средства, которые были высвобождены в текущем году, направлены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации, на развитие отраслей экономики, на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в том числе на компенсацию выпадающих собственных налоговых и неналоговых доходов», – отметил Михаил Ноздряков.

В 2021–2024 годах средства могут быть направлены на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов в ряде отраслей, среди которых – сельское хозяйство, жилищное строительство, ЖКХ, строительство автодорог, дорожное хозяйство.

«Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 15 октября 2020 г. № 327-ФЗ, в 2021 году высвобождающиеся средства могут быть направлены, аналогично 2020 году, на финансирование мероприятий по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции и на обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией региональных проектов, в целях достижения целей национальных проектов», – пояснил министр.