Новости » 5 декабря в Чувашском национальном музее начинает работу выставка «Звуки моды»

15 декабря в Чувашском национальном музее начинает работу выставка «Звуки моды» с участием историка моды Александра Васильева.

Выставка «Звуки моды» («Мода кĕввисем») является завершающим этапом Межрегионального фестиваля национального костюма «Золотая россыпь веков» (Регионсен хушшинчи «Ĕмĕрсен ытарайми ахахĕ» наци костюмĕн фестивалĕ), проводимого в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области с июня по декабрь 2020 года с целью популяризации уникального культурного наследия народов России, демонстрации глубинной связи народной культуры с современностью, и призван показать, что традиционный костюм остается притягательным, неисчерпаемым источником вдохновения для художников всех жанров во все времена и эпохи.

На выставке представлены костюмы артистов музыкальной сцены из собрания Фонда знаменитого российского и французского историка моды, искусствоведа, театрального художника, декоратора, коллекционера и телеведущего Александра Васильева.

Экспозиция знакомит со сценическими образами таких звёзд эстрады, как Алла Пугачёва, Тамара Гвердцители, Аида Ведищева, Валентина Толкунова, Лайма Вайкуле, Лолита Милявская, Вера Брежнева, Ани Лорак, Кристина Орбакайте и многих других. Также на выставке можно увидеть галерею образов поющих актрис, например, Людмилы Гурченко и Татьяны Шмыги, и сценические костюмы оперных див Анны Нетребко, Елены Образцовой. Органично дополняют экспозицию коллекции украшений, аксессуаров и раритетных атрибутов красоты, среди которых флаконы духов, пудреницы, губные помады, туалетные принадлежности, сумка и обувь.

В изделиях для эстрады тоже использованы все основные приемы рукоделия, характерные для народного искусства – вышивка, плетение бисером, шитье пайетками и бусинами, стеклярусом и золотыми нитями. Не секрет, что все современные художники по костюмам опираются в своей работе на мотивы и философию народной одежды. Что демонстрируют и образы эстрадных звезд из коллекции историка моды Александра Васильева.

Представлять коллекцию приедет сам Александр Васильев. Творческая встреча с почитателями моды состоится 14 декабря в 18:30 в Чувашском национальном музее (Красная площадь, 5/2) на выставке «Звуки моды». Телефон отдела маркетинга 62-35-10.