Новости » В Чувашии пройдет спортивный праздник «Каждый ребенок достоин пьедестала!»

Сегодня в Министерстве образования и молодежной политики Чувашкой Республики прошла встреча с представителями Благотворительного фонда Елены Исинбаевой, посвященная организации в Чувашии спортивного форума «Каждый ребенок достоин пьедестала!»

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин, директор Благотворительного фонда Елены Исинбаевой Наталья Петинова, директор Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Александр Мулгачев, специалисты Минобразования и Минспорта Чувашии.

В 2021 году фонд Елены Исинбаевой планирует провести в разных городах страны свой традиционный праздничный форум «Каждый ребенок достоин пьедестала!» Это социальное мероприятие, цель которого — дать возможность детям из социальных учреждений открыть новые возможности самореализации через спорт. Как отметил Алексей Лукшин, Чувашия примет участие в проекте весной следующего года.

Справочно:

Спортивный праздник «Каждый ребенок достоин пьедестала!» проводится Благотворительным фондом Елены Исинбаевой с 2013 года. Он реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов на развитие гражданского общества.