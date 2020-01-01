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Новости » В Чувашии пройдет спортивный праздник «Каждый ребенок достоин пьедестала!»

13:27 10 декабря 2020 г.

Сегодня в Министерстве образования и молодежной политики Чувашкой Республики прошла встреча с представителями Благотворительного фонда Елены Исинбаевой, посвященная организации в Чувашии спортивного форума «Каждый ребенок достоин пьедестала!»

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин, директор Благотворительного фонда Елены Исинбаевой Наталья Петинова, директор Чебоксарской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Александр Мулгачев, специалисты Минобразования и Минспорта Чувашии.

В 2021 году фонд Елены Исинбаевой планирует провести в разных городах страны свой традиционный праздничный форум «Каждый ребенок достоин пьедестала!» Это социальное мероприятие, цель которого — дать возможность детям из социальных учреждений открыть новые возможности самореализации через спорт. Как отметил Алексей Лукшин, Чувашия примет участие в проекте весной следующего года.

 

Справочно:

Спортивный праздник «Каждый ребенок достоин пьедестала!» проводится Благотворительным фондом Елены Исинбаевой с 2013 года. Он реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов на развитие гражданского общества.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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