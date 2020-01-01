Новости » Земельные участки в этом году получили 257 многодетных семей республики

Вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов провел совещание по вопросам обеспечения многодетных семей земельными участками, строительства на них объектов инженерной инфраструктуры, а также возможности принятия альтернативных мер поддержки многодетных семей по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

В качестве докладчиков выступили заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Ирина Крылова, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Александр Героев и заместитель министра финансов Чувашской Республики Павел Иванов.

По состоянию на 1 декабря на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлено более 15 600 многодетных семей, получили участки 8850 семей, в том числе в текущем году — 257 многодетных семей.

Наибольший процент обеспеченности многодетных семей земельными участками достигнут в Канашском, Шумерлинском и Яльчикском районах. Низкие показатели зафиксированы в Шумерле, Новочебоксарске, Чебоксарах и Цивильске. Основной причиной невыполнения показателей остается недостаточность на территориях отдельных муниципальных образований свободных земельных участков, пригодных для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.

Обсужден также вопрос возможности оказания альтернативных мер социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления земельного участка, в том числе — денежная компенсация. По предварительным данным, введение данной меры предполагает выделение из бюджета суммарно почти 2,5 млрд рублей. По сведениям Минфина Чувашии, принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета. При этом необходимо обеспечить выполнение всех ранее принятых расходных обязательств, в связи с чем рассмотрение вопроса принятия альтернативных мер поддержки многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков требует дополнительной проработки.

«Наша задача — оценить ситуацию, поставить реально выполнимые цели и выработать наиболее правильные подходы к их достижению. Нам необходим реально осуществимый план на 2021 год и, если необходимо, нужно обратиться к опыту других регионов по данному вопросу. Преимущество необходимо оставить за земельными участками, нежели чем за денежными выплатами», — высказался Дмитрий Краснов.