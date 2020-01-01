Новости » В Чувашию прибыл первый новый троллейбус В Чувашию прибыл первый новый троллейбус

Первый новый и современный троллейбус марки «Горожанин» поступил в Чувашию. К понедельнику Минтранс Чувашии ожидает еще 4 троллейбуса.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, планы по обновлению городского электротранспорта будут реализованы. Новый транспорт низкопольный, обеспечивает удобную посадку пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Троллейбус оснащен кнопкой вызова водителя на двери, откидной аппарелью, местом для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя. Также они укомплектованы автоматической системой навигации «ЭРА–ГЛОНАСС» и кондиционерами» — прокомментировал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин.

Перед выходом на линии транспорт дезинфицируют и повторно проверят технические характеристики, добавляют в ведомстве.

Напомним, что Правительство России выделило Чувашии около 1,2 миллиарда рублей на закупку троллейбусов. Договоренность об этом была достигнута на встрече врио Главы Чувашии Олега Николаева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, где обсуждалась реализация индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

А в начале июля распоряжение о выделении республике средств из резервного фонда на обновление городского электрического транспорта подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Субсидию, направили на покупку 68 троллейбусов, в том числе 16 – на автономном ходу. Часть подвижного состава приобретут для Чебоксарского троллейбусного управления, часть передадут в Новочебоксарск.