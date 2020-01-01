АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Чувашию прибыл первый новый троллейбус В Чувашию прибыл первый новый троллейбус

10:54 10 декабря 2020 г.

Первый новый и современный троллейбус марки «Горожанин» поступил в Чувашию.  К понедельнику Минтранс Чувашии ожидает еще 4 троллейбуса.

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, планы по обновлению городского электротранспорта будут реализованы.  Новый транспорт низкопольный, обеспечивает удобную посадку пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Троллейбус оснащен кнопкой вызова водителя на двери, откидной аппарелью, местом для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя. Также они укомплектованы автоматической системой навигации «ЭРА–ГЛОНАСС» и кондиционерами» — прокомментировал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Юрий Арлашкин.

Перед выходом на линии транспорт дезинфицируют и повторно проверят технические характеристики, добавляют в ведомстве.

Напомним, что Правительство России выделило Чувашии около 1,2 миллиарда рублей на закупку троллейбусов. Договоренность об этом была достигнута на встрече врио Главы Чувашии Олега Николаева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, где обсуждалась реализация индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

А в начале июля распоряжение о выделении республике средств из резервного фонда на обновление городского электрического транспорта подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Субсидию, направили на покупку 68 троллейбусов, в том числе 16 – на автономном ходу.  Часть подвижного состава приобретут для Чебоксарского троллейбусного управления, часть передадут в Новочебоксарск.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика