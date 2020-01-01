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Новости » Подписание Соглашения о сотрудничестве между Минсельхозом Чувашии, Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии, ЧГУ имени И.Н. Ульянова и Чебоксарским производственным объединением имени В.И. Чапаева.

07:57 10 декабря 2020 г.

Сегодня в зале Ученого совета ЧГУ имени И.Н. Ульянова прошла церемония торжественного подписания Соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, Всероссийским научно-исследовательским институтом фитопатологии, Чувашским государственным университетом имени И.Н. Ульянова и Чебоксарским производственным объединением имени В.И. Чапаева.

В рамках заключаемого четырехстороннего Соглашения о сотрудничестве предлагается объединить совместные усилия по разработке и апробации комплекса пиротехнических аэрозольных средств для обработки сельскохозяйственных объектов, а также способствующих увеличению урожайности и повышению качества получаемой продукции агропромышленного комплекса Чувашской Республики.

Планируется, что ВНИИФ совместно с ЧГУ им. И.Н. Ульянова разработают наиболее эффективные действующие вещества инсектицидного, акарицидного действия и способы их доставки (например, пиротехнически-аэрозольным путем), а ЧПО им. В.И. Чапаева эти изделия изготовит. Минсельхоз Чувашии с подведомственными организациями, а также с сельхозпредприятиями республики помогут провести апробацию данных инновационных изделий. Таким образом, Чувашская Республика станет пилотным регионом с замкнутым циклом от разработки, производства и до внедрения в сельскохозяйственный оборот новых технологий в области защиты растений. Также планируется создание совместной базы в виде научно-исследовательской площадки для решения научно-технических задач сельскохозяйственного производства в Чувашской Республике.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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