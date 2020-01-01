АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В ФИЛИАЛЕ «ЧУВАШЭНЕРГО» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПОДСТАНЦИЮ

07:55 10 декабря 2020 г.

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершился региональный этап ежегодного смотра-конкурса на лучшее техническое состояние подстанций. В 2020 году лучшей признана ПС 110/35/10 кВ «Аликово» Северного производственного отделения филиала «Чувашэнерго».

Объект введен в эксплуатацию в 1981 г. Подстанция обеспечивает электроснабжение почти 15 тыс. потребителей Аликовского района, в числе которых и социально значимые объекты: Центральная районная больница, 8 школ, 3 детских сада.

В июле текущего года проведен комплексный ремонт подстанции, в ходе которого был выполнен ремонт двух силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов напряжения 35 кВ и 10 кВ, 26 разрядников 10-110 кВ и др.

Конкурс проводится для повышения эффективности и качества эксплуатационного обслуживания подстанционного оборудования и производственной культуры среди персонала.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: : ПАО «Россети Волга»

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика