Новости » В ФИЛИАЛЕ «ЧУВАШЭНЕРГО» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ПОДСТАНЦИЮ

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» завершился региональный этап ежегодного смотра-конкурса на лучшее техническое состояние подстанций. В 2020 году лучшей признана ПС 110/35/10 кВ «Аликово» Северного производственного отделения филиала «Чувашэнерго».

Объект введен в эксплуатацию в 1981 г. Подстанция обеспечивает электроснабжение почти 15 тыс. потребителей Аликовского района, в числе которых и социально значимые объекты: Центральная районная больница, 8 школ, 3 детских сада.

В июле текущего года проведен комплексный ремонт подстанции, в ходе которого был выполнен ремонт двух силовых трансформаторов, трансформаторов собственных нужд, трансформаторов напряжения 35 кВ и 10 кВ, 26 разрядников 10-110 кВ и др.

Конкурс проводится для повышения эффективности и качества эксплуатационного обслуживания подстанционного оборудования и производственной культуры среди персонала.