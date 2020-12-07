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Новости » С 1 января вступают в силу новые Правила учета древесины

07:53 10 декабря 2020 г.

Утвержденные правила устанавливают порядок учета древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, до ее вывоза из леса.

Учет древесины осуществляется:

  • юридическими лицами, гражданами, использующими леса, осуществляющими мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов;
  • органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, - в отношении древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд.

Учет древесины включает:

  • определение объема древесины;
  • определение видового (породного) и сортиментного состава древесины;
  • фиксацию результатов определения объема древесины и видового (породного) и сортиментного состава древесины.

Постановление действует до 1 января 2027 г.

Аналогичное Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1525 утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1132.

Постановление Правительства РФ 23.11.2020 N 1898 "Об утверждении Правил учета древесины"

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

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