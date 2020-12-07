Новости » С 1 января вступают в силу новые Правила учета древесины

Утвержденные правила устанавливают порядок учета древесины, полученной при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, до ее вывоза из леса. Учет древесины осуществляется: юридическими лицами, гражданами, использующими леса, осуществляющими мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов;

органами государственной власти, органами местного самоуправления, уполномоченными в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса РФ на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, - в отношении древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд. Учет древесины включает: определение объема древесины;

определение видового (породного) и сортиментного состава древесины;

фиксацию результатов определения объема древесины и видового (породного) и сортиментного состава древесины. Постановление действует до 1 января 2027 г. Аналогичное Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1525 утрачивает силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 N 1132. Постановление Правительства РФ 23.11.2020 N 1898 "Об утверждении Правил учета древесины"

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики