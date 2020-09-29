Новости » Главная Пресс-центр Новости Выезды мобильных групп продолжаются

В Красноармейском районе продолжаются ежедневные рейды с участием сотрудников администрации Красноармейского района и отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» по соблюдению Указа Главы Чувашии от 29.09.2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики».

Сегодня, 9 декабря 2020 г., участниками мобильных групп обследовано 15 объектов розничной торговли, 3 образовательные учреждения и 3 социальных учреждения.

Также в ходе рейда в Красноармейском районе было выявлено нарушение Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 «О мерах направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики на посетителя за нахождение в магазине без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района