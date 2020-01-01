Новости » В День Героев Отечества в округе обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи

В совещании под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева приняли участие заместители высших должностных лиц и представители органов исполнительной власти регионов Приволжья, отвечающих за патриотическое воспитание молодежи.

На совещании подведены итоги проведения в регионах Приволжского федерального округа Года Памяти и Славы, обсуждены перспективные направления патриотического воспитания молодежи на 2021 год и определены победители трех конкурсов, реализуемых в рамках окружного общественного проекта ПФО «Герои Отечества».

В номинации «Наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества» первое место заняла Республика Башкортостан, второе место – Республика Татарстан, третье место – Оренбургская область.

В номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитников Отечества» победителями и призерами стали:

I МЕСТО: Школьный музей боевой славы МКОУ «Центр образования имени Алексея Некрасова» (г. Кирово-Чепецк Кировской области);

II МЕСТО: Музей речного флота МУДО «Центр туризма, краеведения и морской подготовки» (г. Саратов Саратовской области);

III МЕСТО: Музей Боевой славы имени А.М. Кижеватова МБОУ СОШ (с. Кижеватово Бессоновского района Пензенской области).

В номинации «Лучший военно-патриотический клуб ПФО» победителями и призерами стали:

I МЕСТО: Детско-юношеская военно-спортивная школа «ОТЧИЗНА» МОУ ДО (г.о. Новокуйбышевск Самарской области);

II МЕСТО: ВПК «ПАТРИОТ» МОУ СОШ № 2 (р.п. Новоспасское, Новоспасского района Ульяновской области);

III МЕСТО: ВПК «ВАТАН» МБУ Молодежный центр «Ровесник» (г.Салават Республики Башкортостан).

Справочно:

9 декабря 2020 года в регионах округа с участием высших должностных лиц, представителей органов государственной власти и Героев Отечества возложены венки и цветы к мемориалам павших Героев Отечества.

В регионах также прошли онлайн-уроки «мужества» с участием Героев Отечества, участниками которых стали более 219 000 учащихся старших классов из более 2000 образовательных учреждений Приволжского федерального округа.