Вопрос реорганизации Издательского дома «Хыпар» рассмотрели сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. Проект постановления представил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов. Документ предусматривает реорганизацию учреждения путем присоединения к нему редакций Красноармейской районной газеты «Ял пурнăçě» и Мариинско-Посадской районной газеты «Пирĕн сăмах». По словам министра, реорганизация позволит перераспределить финансовые и кадровые ресурсы редакций районок с целью сохранения выпускаемых газет и повышения качества их контента.

«Выбор пал на редакции Красноармейской и Мариинско-Посадской газет, поскольку у них самые низкие тиражи в сравнении с другими районными изданиями, – пояснил Михаил Анисимов. – Кроме того, доля финансирования из республиканского бюджета в общем объеме доходов у них выше остальных». Он подчеркнул, что районные газеты по-прежнему будут выходить на территории Красноармейского и Мариинско-Посадского районов в тех же объемах, что и раньше. На примере этих редакций будет апробирована технология присоединения к издательскому дому.

Проект постановления принят членами Кабинета Министров Чувашской Республики без замечаний.