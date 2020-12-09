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Новости » Проект постановления о реорганизации ИД «Хыпар» принят на заседании Кабмина Чувашии

15:21 09 декабря 2020 г.

 

Вопрос реорганизации Издательского дома «Хыпар» рассмотрели сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики. Проект постановления представил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов. Документ предусматривает реорганизацию учреждения путем присоединения к нему редакций Красноармейской районной газеты «Ял пурнăçě» и Мариинско-Посадской районной газеты «Пирĕн сăмах». По словам министра, реорганизация позволит перераспределить финансовые и кадровые ресурсы редакций районок с целью сохранения выпускаемых газет и повышения качества их контента.

«Выбор пал на редакции Красноармейской и Мариинско-Посадской газет, поскольку у них самые низкие тиражи в сравнении с другими районными изданиями, – пояснил Михаил Анисимов. – Кроме того, доля финансирования из республиканского бюджета в общем объеме доходов у них выше остальных».  Он подчеркнул, что районные газеты по-прежнему будут выходить на территории Красноармейского и Мариинско-Посадского районов в тех же объемах, что и раньше. На примере этих редакций будет апробирована технология присоединения к издательскому дому.

Проект постановления принят членами Кабинета Министров Чувашской Республики без замечаний.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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