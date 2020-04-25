9 декабря Кабинетом Министров Чувашской Республики одобрен проект подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма».

Напомним, поручение о разработке программы дано руководителем республики Олегом Николаевым в день чувашского языка, 25 апреля 2020 года в ходе конференции «Язык как средство и фактор сохранения национальной культуры. Глава республики тогда поставил задачу объединить в единую республиканскую программу усилия органов государственной власти и иных институтов современного гражданского общества по сохранению и развитию чувашского языка.

Цель подпрограммы – создание условий для реализации эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие чувашского языка в 2021-2025 годах. Общий объем финансирования подпрограммы из средств республиканского бюджета Чувашской Республики составляет 28,3 млн. рублей.

Программа включает широкий перечень мероприятий по развитию инфраструктуры реализации языковой политики, создание условий для функционирования чувашского языка в информационно-коммуникационном пространстве, обеспечение научно-методического сопровождения процессов сохранения и развития чувашского языка, совершенствование системы изучения чувашского языка, создание условий для формирования ценностного отношения к чувашскому языку и другие важные направления.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова в ходе выступления на заседании Кабинета Министров отметила: «В 2021 год мы входим с тщательно продуманным после обсуждения с органами власти, экспертным сообществом планом по сохранению и развитию чувашского языка как базиса, души нашего народа. Наша цель – повысить престиж чувашского языка, создать необходимые условия для его активного использования в общественной жизни.

Мероприятия подпрограммы усилят основные аспекты работы – издание книг на чувашском языке, предусмотрены средства на пополнение библиотек книгами классиков, современных писателей, краеведческой литературой на родном языке. Запланировано внедрение инновационных методов преподавания чувашского языка, развитие информационных ресурсов для интеграции чувашского языка в электронное информационное пространство и другие важные направления».