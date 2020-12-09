Народный фольклорный ансамбль «Уяв» МБУК «Централизованная клубная система города Чебоксары» получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации (приказ № 1574 от 7 декабря 2020 года Министерства культуры России о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» на 2021–2025 годы).

Народный фольклорный ансамбль «Уяв» является уникальным коллективом в Чувашской Республике и в Российской Федерации. Основателем и бессменным руководителем коллектива является видный чувашский фольклорист, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», профессор Зинаида Алексеевна Козлова. Зинаида Алексеевна начала свою творческую деятельность в Чувашии в 1983 году. В 1984 году она организовала первый в г. Чебоксары национальный ансамбль «Уяв» («Праздник» или «Хоровод»), главной целью которого стала пропаганда аутентичного музыкально-песенного и обрядового фольклора чувашей.

Коллектив обладает своим неповторимым почерком. Его деятельность является ярким примером для фольклорных коллективов республики, а также чувашских творческих коллективов регионов России. Творчество коллектива погружает зрителя в историю, национальные особенности быта, нравы, обычаи чувашского народа.

«Оценка самая высокая. После таких побед появляется уверенность в завтрашнем дне, гордость за свой народ, за свой край, хочется делать работу все лучше и лучше», – говорит руководитель фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Алексеевна.

«За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России ансамбль действительно оценен по достоинству. Искренне желаю процветания, продолжения славной творческой деятельности», – поздравила коллектив министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Справочно:

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации является единственной формой государственной оценки самодеятельных (любительских) коллективов, имеющих высокие достижения в области народного художественного творчества, работающих в жанрах классического и бального танца, циркового искусства, духовой и эстрадной музыки, театра, хорового и сольного (академического, народного, эстрадного) пения.

Звание присваивается на 5 лет и присуждается одному коллективу от субъекта Российской Федерации в год. Право на присвоение звания имеют коллективы, занимающиеся народным художественным творчеством не менее 10 лет и имеющие звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта Российской Федерации.