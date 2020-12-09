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Новости » Народный фольклорный ансамбль «Уяв» получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации

15:03 09 декабря 2020 г.

 

Народный фольклорный ансамбль «Уяв» получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации

Народный фольклорный ансамбль «Уяв» МБУК «Централизованная клубная система города Чебоксары» получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации (приказ № 1574 от 7 декабря 2020 года Министерства культуры России о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» на 2021–2025 годы).

Народный фольклорный ансамбль «Уяв» является уникальным коллективом в Чувашской Республике и в Российской Федерации. Основателем и бессменным руководителем коллектива является видный чувашский фольклорист, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат премии Правительства Российской Федерации «Душа России», профессор Зинаида Алексеевна Козлова. Зинаида Алексеевна начала свою творческую деятельность в Чувашии в 1983 году. В 1984 году она организовала первый в г. Чебоксары национальный ансамбль «Уяв» («Праздник» или «Хоровод»), главной целью которого стала пропаганда аутентичного музыкально-песенного и обрядового фольклора чувашей.

Коллектив обладает своим неповторимым почерком. Его деятельность является ярким примером для фольклорных коллективов республики, а также чувашских творческих коллективов регионов России. Творчество коллектива погружает зрителя в историю, национальные особенности быта, нравы, обычаи чувашского народа.

«Оценка самая высокая. После таких побед появляется уверенность в завтрашнем дне, гордость за свой народ, за свой край, хочется делать работу все лучше и лучше», – говорит руководитель фольклорного ансамбля «Уяв» Зинаида Алексеевна.

«За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России ансамбль действительно оценен по достоинству. Искренне желаю процветания, продолжения славной творческой деятельности», –  поздравила коллектив министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

 

Справочно:

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации является единственной формой государственной оценки самодеятельных (любительских) коллективов, имеющих высокие достижения в области народного художественного творчества, работающих в жанрах классического и бального танца, циркового искусства, духовой и эстрадной музыки, театра, хорового и сольного (академического, народного, эстрадного) пения.

Звание присваивается на 5 лет и присуждается одному коллективу от субъекта Российской Федерации в год. Право на присвоение звания имеют коллективы, занимающиеся народным художественным творчеством не менее 10 лет и имеющие звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта Российской Федерации.



 Республиканский центр народного творчества «ДК тракторостроителей»

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