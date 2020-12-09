Сегодня Глава Чувашии находится в командировке в Москве. В графике Олега Николаева – рабочие встречи с руководством Минфина, Минздрава и Минтранса России.

В Минздраве и Минфине РФ руководитель региона, в частности, прорабатывает вопросы строительства нового инфекционного корпуса в Чебоксарах. Возведение объекта и оснащение его оборудованием обойдется более чем в 24 млрд рублей. Уже в этом году из бюджета республики выделяется свыше 11 млн рублей на составление проектно-сметной документации.

Напомним, реализация проекта стала возможной благодаря инициативе Олега Николаева, поддержанной поручением Президента России Владимира Путина.

С первым заместителем министра транспорта Российской Федерации - руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько Олег Николаев обсудил вопросы реконструкции аэровокзала в Чебоксарах.

Реализация проекта позволит расширить помещение и увеличить пропускную мощность аэропорта «Чебоксары» до 200 человек в час. Запланировано, что работы будут завершены до конца 2022 года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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