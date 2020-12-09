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Новости » Очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

14:38 09 декабря 2020 г.

Очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Сегодня, 9 декабря 2020 года, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района.

Александр Николаевич Кузнецов подчеркнул важность соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий, чтобы сдержать распространение инфекции, обозначил проблемные моменты, возникающие при проведении мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также поручил членам Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района усилить работу мобильных групп по контролю за соблюдением масочного режима, о ежедневном мониторинге состояния здоровья работников во всех предприятиях, организациях, учреждениях района, проведении дополнительных инструктажей по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. 

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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