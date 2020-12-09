Сегодня, 9 декабря 2020 года, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов провел очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района. Александр Николаевич Кузнецов подчеркнул важность соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических мероприятий, чтобы сдержать распространение инфекции, обозначил проблемные моменты, возникающие при проведении мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Также поручил членам Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноармейского района усилить работу мобильных групп по контролю за соблюдением масочного режима, о ежедневном мониторинге состояния здоровья работников во всех предприятиях, организациях, учреждениях района, проведении дополнительных инструктажей по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"