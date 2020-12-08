Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах. Порядок такого информирования утвержден Правительством России 3 декабря текущего года.

Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале Госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются.

На первом этапе информирование будет происходить по факту наступления трех жизненных событий:

при регистрации рождения ребенка;

установление инвалидности;

наступление пенсионного возраста.

Например, зарегистрированной на портале Госуслуг маме после регистрации рождения ребенка придет уведомление о предоставляемых в связи с рождением ребенка мерах поддержки:

- о единовременном пособии при рождении ребенка,

- о пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет,

- о ежемесячных выплатах на детей до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография» и других мерах поддержки, предусмотренных в регионе ее проживания.

Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы.

Информация будет формироваться на основании данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Важное условие – для того, чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений. Механизм следующий – в личном кабинете портала госуслуг во вкладке «Документы и данные» необходимо выбрать из списка «Льготы и выплаты» и нажать на активную кнопку «Перейти к согласию». После этого портал госуслуг запросит согласие на направление запросов в разные органы для получения необходимых сведений и в личном кабинете сформируется уведомление о причитающихся мерах поддержки.

С 1 июля 2021 года о персональных льготах также можно будет круглосуточно узнавать по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.