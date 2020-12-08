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Новости » Олег Николаев провел рабочие встречи с руководителями АО «Почта Банк» и ОАО «Российские железные дороги»

09:26 09 декабря 2020 г.

 

Олег Николаев провел рабочие встречи с руководителями АО «Почта Банк» и ОАО «Российские железные дороги»

Глава Чувашии Олег Николаев в Москве провел встречу с Президентом – Председателем Правления АО «Почта Банк» Дмитрием Руденко.

Стороны обсудили вопросы повышения доступности финансовых услуг в регионе и подписали соглашение о сотрудничестве.

«Почта-Банк является одной из устойчивых кредитных организаций с интересным набором финансовых продуктов», - подчеркнул Олег Николаев.

Дмитрий Руденко рассказал о запуске нового проекта кредитования быстровозводимых домов, индивидуальной недвижимости. «У нас в республике уже есть партнеры»,-  отметил он.

Олег Николаев выразил заинтересованность в активном участии Чувашии в этом проекте. Он отметил значительный потенциал региона в этом направлении. Кроме того, чтобы обеспечить доступным жильем жителей региона, ведется работа в рамках ипотечных программ.  Например, решением Правительства республики ставка по сельской ипотеке для отдельных категорий жителей Чувашии снижена до 0,1% годовых.

Также Глава Чувашии в рамках своей командировки в Москву встретился с генеральным директором – председателем правления ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым и обсудил возможности развития сотрудничества предприятий региона и компании, расширения линейки и объемов высокотехнологичной продукции, выпускаемой для нужд ОАО «РЖД». Рассмотрена и возможность участия уникального передвижного музея «Поезд Победы» в мероприятиях Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленного в  2021 году в Чувашии.

Олег Николаев также дал интервью информационному агентству «Интерфакс».

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

   Чăвашла

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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