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Новости » Малоимущие семьи продолжат получать льготы без предъявления справок, выдаваемых отделами социальной защиты населения

14:09 07 декабря 2020 г.

 

В целях сохранения уровня социальной обеспеченности и здоровья граждан в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции, принято постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.11.2020 № 644 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 апреля 2020 г. № 177».

В соответствии с постановлением малоимущим семьям до 31 декабря 2020 г. включительно предоставление отдельных социальной мер поддержки будет осуществляться без подачи заявлений и документов, т.е. без необходимости обращения в отделы социальной защиты населения за справками о признании семьи в качестве малоимущей.

Кроме того, если срок регистрации семьи в качестве малоимущей истекает в период до 31 декабря 2020 года, то этот статус продлевается на следующий шестимесячный период, при этом гражданам не нужно обращаться в отделы социальной защиты за получением соответствующей справки в целях ее последующего представления в образовательные организации.

Отмечаем, что предоставление таких мер социальной поддержки как получение компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспечение питанием учащихся государственных общеобразовательных организаций, выплата социальных пособий учащимся и студентам для приобретения проездных билетов на транспорте городского и (или) пригородного сообщения также будет произведено автоматически без предъявления справки о признании семьи в качестве малоимущей.

 



 Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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