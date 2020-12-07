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Новости » За январь-ноябрь организациями соцобслуживания оказаны услуги более 24 тыс. семьям с детьми

14:08 07 декабря 2020 г.

 

За январь-ноябрь организациями соцобслуживания оказаны услуги более 24 тыс. семьям с детьми

Организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Минтруда Чувашии, продолжается работа по оказанию социальных услуг, осуществлению социальной реабилитации семей и несовершеннолетних, предрасположенных к социальному неблагополучию, в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации, внедрению инновационных форм организации работы с ними.

С начала 2020 года организациями оказано 812 662 социальные услуги 24 065 семьям, в т.ч. 181 755 услуг 4 984 семьям, находящимся в социально опасном положении.

Реализуются 2 137 индивидуальных программ реабилитации по выводу из трудной жизненной ситуации 1 165 семей и 972 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на профилактических учетах, патронажах после снятия с учета.

Совершено 15 506 выходов в семьи, 7 953 к несовершеннолетним, в т.ч. 7 380 в семьи и 5 019 к несовершеннолетним, находящимся в СОП, на профилактических учетах, патронажах после снятия с учета.

Межведомственными мобильными службами и бригадами (24 служб и бригад) экстренного реагирования в случаях выявления детей, находящихся в социально опасном положении, в составе специалистов комиссий по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, социальных организаций, подведомственных Минтруду Чувашии, сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних в январе-ноябре 2020 года совершено 2 220 выездов в 7 746 семей.



 Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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