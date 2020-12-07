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Новости » Сельские фельдшера смогут проводить телемедицинские консультации

14:07 07 декабря 2020 г.

 

Сельские фельдшера смогут проводить телемедицинские консультации

Телемедицина помогает врачам лечить больных, взаимодействуя между собой, дистанционно. В условиях пандемии коронавирусной инфекции потребность в удаленных консультациях только возрастает.

В этом году в Чувашии дополнительно создано 35 телемедицинских пунктов в 26 больницах. Таким образом, телемедицинской сетью охвачено 100% медицинских организаций. Это позволит проводить удаленные консультации независимо от места проживания пациента, в том числе с федеральными медицинскими центрами. Число телемедицинских консультаций с федеральными научными медицинскими центрами увеличилось в этом году на 30% и составило около 5 тысяч.

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» дополнительно для проведения телемедицинских консультаций в офисах врачей общей практики и врачебных амбулаториях закуплены новые WEB-камеры и колонки. Устройства уже поступили в 45 медорганизаций, в том числе в районные больницы. Всего приобретено 355 штук.

Следующий этап – включение в телемедицинскую сеть фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время в 53 ФАПах (10,2%) из 516 появился Интернет, что позволило подключить их к единой медицинской информационной системе. Таким образом, фельдшера и медсестры имеют доступ к электронной медицинской карте пациента, в режиме онлайн могут видеть все назначения врача тому или иному пациенту, и своевременно оказывать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов. Также появилась возможность не только дистанционно записать пациента на прием к врачам других больниц, но и проводить телемедицинские консультации с врачами центральной районной больницы. К концу 2021 года высокоскоростным интернетом будут охвачены все ФАПы.



 Министерство здравоохранения Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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