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Актуально » В Чувашии на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам направили более 2 млрд рублей

14:05 07 декабря 2020 г.

 

В Чувашии на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам направили более 2 млрд рублей

7 декабря на еженедельном совещании в Доме Правительства обсудили предварительные итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за январь – ноябрь 2020 года.

Исполняющий обязанности министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Надежда Столярова сообщила, что социально-экономическое развитие республики в этот период характеризовалось ростом объемов сельскохозяйственного производства, работ по виду деятельности «строительство» и ростом реальной заработной платы.

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией сказалась на индексе промышленного производства и индексе обрабатывающих производств, которые по итогам 10 месяцев 2020 года составили 99,6% и 98,4% соответственно. Введение ограничительных мер повлияло и на показатели развития потребительского рынка. По оценке в январе-ноябре текущего года оборот розничной торговли сократился на 7,2%, а объем платных услуг населению – на 11,5%.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков проинформировал, что республиканский бюджет на 1 декабря 2020 года исполнен с профицитом: доходы составили 61,9 млрд рублей, расходы – 56 млрд рублей. При этом доходы выросли на 22,1%, в том числе налоговые – на 1,6%, расходы выросли на 28,8%. Наибольший рост расходов произошел по направлениям социальной политики и здравоохранения.

«Общий объем расходов бюджета на антикризисные меры и на мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса, сегодня по факту выделенных средств составил 7,3 млрд рублей, из которых 5,6 млрд рублей – средства федерального бюджета. При этом более 2 млрд рублей – это стимулирующие выплаты медицинским работникам и работникам организаций соцобслуживания»,  –  отметил первый вице-премьер.

На еженедельном совещании также выступила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова с докладом о мерах по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Она рассказала, что в текущем году Чувашская Республика прошла конкурсный отбор среди субъектов Российской Федерации, по итогам которого в 2023 году получит из федерального бюджета 22 млн рублей на приобретение нового реабилитационного оборудования. Всего, по словам министра, реабилитационные услуги в республике ежегодно получают более 30 тысяч граждан с инвалидностью, из них 13 тысяч – в социальных учреждениях.

Руководитель Минтруда Чувашии также сообщила, что в настоящее время в министерстве изучается вопрос о создании рейтинга доступности организаций социальной инфраструктуры для инвалидов, к формированию которого планируют приступить уже в следующем году.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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