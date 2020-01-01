До конца декабря 2020 года заработает единый информационный ресурс, посвященный строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Исполнитель определится по итогам конкурсных процедур. Заказчиком выступает Мининформполитики Чувашии.

Новый проект призван способствовать сохранению памяти о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Предполагается, что информационный ресурс будет состоять из порядка 10 основных разделов. Фокус на главной странице будет направлен на визуальный контент (фото/видео). На интерактивную карту разработчики нанесут все знаковые места, связанные со строительством Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Также на сайте можно будет ознакомиться c историческими фактами и архивными документами.

Одним из разделов сайта станет медиацентр. Сюда войдут галерея, новостная лента и информация о ключевых мероприятиях. У пользователей будет возможность поделиться своими фотографиями или видео, к примеру, из семейных архивов.

Специальный раздел будет посвящен участникам строительства Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Здесь также будет доступна форма для самостоятельного добавления историй. Все материалы, выгруженные пользователями, будут проходить обязательную модерацию.

В отдельном разделе будет собран весь интерактив: конкурсы, голосования и пр.

Также согласно конкурсной документации, исполнитель будет отвечать за ведение и наполнение страниц, посвященных строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в трех социальных сетях.

Напомним, что впервые тему строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей в публичном пространстве затронуло информационное агентство REGNUM. Уже на протяжении пяти лет журналисты с группой энтузиастов и краеведов ведут проект «Забытый фронт в тылу», рассказывающий об истории события и героях тех лет. В год 75-летия Великой Победы он получил поддержку на правительственном уровне. Указом Главы Чувашии Олега Николаева 2021 год объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.