Почта России объявила о старте Всероссийской льготной «Декады подписки» на первое полугодие 2021 года. С 3 по 13 декабря подписаться на более чем 1700 газет и журналов можно со скидкой до 30%.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

Жители Чувашии по выгодным ценам могут выписать республиканскую и районную периодику. Например, снижение стоимости подписки на газету «Советская Чувашия» составит 15 процентов.

Также можно принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» подарить подписку детскому дому, школе–интернату или дому престарелых.

По материалам АО «Почта России»