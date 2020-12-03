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Новости » В Чувашии стартовала декада льготной подписки

09:41 07 декабря 2020 г.

 

Почта России объявила о старте Всероссийской льготной «Декады подписки» на первое полугодие 2021 года. С 3 по 13 декабря подписаться на более чем 1700 газет и журналов можно со скидкой до 30%.

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении Почты России, а также у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов.

На сайте нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания в почтовые ящики во всех регионах нашей страны.

Жители Чувашии по выгодным ценам могут выписать республиканскую и районную периодику. Например, снижение стоимости подписки на газету «Советская Чувашия» составит 15 процентов.

Также можно принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» подарить подписку детскому дому, школе–интернату или дому престарелых. 

 

По материалам АО «Почта России»



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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