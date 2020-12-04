За январь – октябрь 2020 года общий трафик телефонных соединений с таксофонов в Чувашской Республике вырос в 2,5 раза. Почти в 50 раз увеличилась продолжительность звонков на междугородные номера. Об этом сообщают в ПАО «Ростелеком».

Напомним, что с 1 ноября 2019 года по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020 году компания продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности звонков с таксофонов, на что, видимо, повлияла пандемия COVID-19 и, соответственно, рост обеспокоенности здоровьем родных и близких, как в родном регионе, так и за его пределами.

Обнуление стоимости звонков, в том числе на мобильные номера, повысило социальную роль таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют важную социальную коммуникационную задачу: до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны.

«Ростелеком» обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов универсальной услуги связи по всей России.