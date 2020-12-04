В рамках программы развития кондитерская фабрика «АККОНД» продолжает инвестировать многомиллионные средства в инновационное оборудование для производства кондитерской продукции высокого качества.

Сейчас, несмотря на действующие ограничительные меры, согласно намеченному стратегическому плану по техническому перевооружению специалисты предприятия приступили к реализации нового инвестиционного проекта – монтажу линии по производству вафель мощностью свыше 1,5 тыс. т/год.

Эксклюзивная вафельная продукция от АО «АККОНД» любима и популярна на международном уровне в более чем 30 странах мира. И сейчас в связи с расширением географии и каналов продаж технологи фабрики работают над созданием новых востребованных на рынке вкусов и сочетаний.

Благодаря запуску этой линии европейского производства предприятие планирует увеличить объемы и расширить ассортимент уже хорошо знакомой потребителю и совсем новой вафельной продукции улучшенного качества, а также создать дополнительные рабочие места.

На сегодняшний день кондитерская фабрика делает акцент на модернизации производственного оборудования, внедряя дополнительные мощности и обновляя технологические линии практически во всех цехах. Так, в текущем года уже была запущена дополнительная линия сахарного печенья и готовится к вводу еще одна линия по производству бисквитной продукции.