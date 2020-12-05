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Актуально » Работники медучреждений Чувашии, участвующие в оказании помощи больным COVID-19, получат дополнительные выплаты

08:58 07 декабря 2020 г.

 

Работники медучреждений Чувашии, участвующие в оказании помощи больным COVID-19, получат дополнительные выплаты

5 декабря Глава Чувашии Олег Николаев подписал Указ о социальной поддержке медицинских и иных работников медицинских учреждений, участвующих в оказании медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также контактирующих с пациентами с диагнозом COVID-19.

Согласно Указу в ноябре – декабре 2020 года работникам медицинских организаций, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Чувашской Республики, обеспечивающим оказание медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом COVID-19, устанавливаются дополнительные (социальные) выплаты в следующем размере:

- врачам выездных бригад скорой медицинской помощи, оказывающим скорую медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактирующим с пациентами с этим диагнозом, в размере 840 рублей за одну нормативную смену;

- среднему медицинскому персоналу выездных бригад скорой медицинской помощи, участвующему в оказании скорой медпомощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактирующему с пациентами с этим диагнозом, в размере 420 рублей за одну нормативную смену;

- младшему медицинскому персоналу выездных бригад скорой медицинской помощи, обеспечивающему оказание скорой медпомощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактирующему с пациентами с этим диагнозом, в размере 213 рублей за одну нормативную смену;

- водителям машин выездных бригад скорой медицинской помощи при обеспечении оказания скорой медпомощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактировании с пациентами с этим диагнозом в размере 474 рубля за одну нормативную смену;

- врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактирующим с пациентами с этим диагнозом, в размере 960 рублей за одну нормативную смену;

- среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медпомощи в стационарных условиях по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактирующему с пациентами с этим диагнозом, в размере 474 рублей за одну нормативную смену;

- младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание специализированной медпомощи в стационарных условиях по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и контактирующему с пациентами с этим диагнозом, в размере 268 рублей за одну нормативную смену.

Этим же документом Кабинету Министров Чувашской Республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.

Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.

 

  

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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