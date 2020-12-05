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Актуально » Студенты, проходящие практику в больницах Чувашии, получат социальные выплаты от 7 до 10 тысяч рублей

08:56 07 декабря 2020 г.

 

Студенты, проходящие практику в больницах Чувашии, получат социальные выплаты от 7 до 10 тысяч рублей

5 декабря Глава Чувашии Олег Николаев подписал Указ о государственной социальной поддержке обучающихся в медицинских вузах и ссузах в период прохождения ими практики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.  

В Чувашии устанавливаются специальные социальные выплаты обучающимся в образовательных организациях по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования и высшего медицинского образования в период прохождения ими практической подготовки в медицинских учреждениях республики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Чувашской Республики в ноябре – декабре 2020 года:

- обучающимся по образовательным программам среднего профессионального медицинского образования в размере 7 тыс. рублей в месяц;

- обучающимся по образовательным программам высшего медицинского образования в размере 10 тыс. рублей в месяц.

Этим же указом Кабинету Министров Чувашской Республики поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией данного Указа.

Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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