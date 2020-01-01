Новости » 7 декабря все школьники Чувашии перейдут на очное обучение

За неделю в Чувашии в два раза уменьшилось количество школьников, заразившихся COVID-19. На данный момент эпидемиологическая ситуация не требует продления дистанционного обучения для учащихся старших и средних классов.

«Ситуация на сегодня заметно стабилизировалась. Если анализировать динамику по школам, можно наблюдать значительное снижение. Например, 27 ноября выявлено 127 заболевших учеников, а 3 декабря — 67», — отметила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

Таким образом, с 7 декабря все школьники республики начнут обучение в очном формате. Для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений дистанционный формат продлится еще на неделю. Организациям дополнительного образования также рекомендовано проводить занятия в онлайн-режиме до 14 декабря.