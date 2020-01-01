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Новости » Проект «Мой семейный центр» допущен на второй этап конкурсного отбора социальных проектов

15:44 04 декабря 2020 г.

Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится конкурсный отбор инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В Фонд подано всего 156 заявок на участие в конкурсном отборе, в том числе 5 заявок из Чувашской Республики.

На второй этап допущено 75 заявок из 42 субъектов Российской Федерации, в т.ч. 1 заявка из Чувашской Республики – проект «Мой семейный центр» БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии.

Проект «Мой семейный центр» – совершенно новая служба, аналогов которой на сегодняшний день в Чувашской Республике нет. Служба, как профессиональный ресурс помощи и поддержки, откроет новые возможности для семей с детьми в получении необходимой социальной помощи и поддержки.

Специалисты будут обеспечивать прием звонков (телефонных, skype, whatsapp), информировать родителей об организациях (здравоохранения, образования, социальной защиты, СО НКО), предоставляющих услуги  семьям с детьми по г. Чебоксары.

Основное планируемое направление работы службы – оказание комплексной консультативной помощи. Это позволит обеспечить информационную открытость и прозрачность деятельности всех организаций, предоставляющих услуги семьям с детьми, представлять актуальную, достоверную информацию об услугах, их объеме, качестве и порядке предоставления.

Служба станет центром притяжения семей, работающим на принципе сотрудничества и партнерства с семьей.

Положение и конкурсная документация размещены на сайте Фонда в разделе «Конкурсы Фонда» (http://www.fond-detyam.ru/).

 



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики

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