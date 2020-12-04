Новости » Специалисты медицинских организаций Минздрава Чувашии: "Антибиотики могут быть опасны"

Без назначения врача нельзя пить лекарственные препараты, выписываемые по рецепту. Нередко следствием применения антибиотиков "по поводу и без" становятся привыкание к препарату и снижение его эффективности для организма.

Многие взрослые без назначения педиатра дают антибиотики даже детям, для которых они могут быть еще более губительны.

Бесконтрольное применение антибиотиков среди населения прокомментировала Татьяна Иванова, врач-педиатр детской поликлиники БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашии:

«Мы работаем с детским населением, поэтому всегда стараемся объяснять родителям, что антибиотики принимаются строго по назначению врача. Даже у взрослого человека, который при любой возможности хватается за препараты антибактериального спектра, достаточно быстро развивается резистентность организма к данным лекарствам, а количество устойчивых к лекарственным препаратам бактерий из года в год растет. Кроме того, у антибиотиков достаточно большой риск возникновения побочных реакций. Представьте, какому удару подвергается детский организм, когда ребенку дают антибиотики без подтвержденного диагноза, назначения врача или «на всякий случай».

Сложная ситуация сложилась именно сейчас, в пандемию, когда люди буквально сметают с полок аптек антибиотики и противовирусные препараты и принимают их даже для профилактики.

Степанова Марина, врач-кардиолог БУ "ЦРБ Алатырского района": "То, что отдельные антибиотики могут спровоцировать изменения в ЭКГ, не секрет. Именно поэтому их самовольный и бесконтрольный прием недопустим! Читаем аннотацию к так популярному сейчас в народе азитромицину: «Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто – ощущение сердцебиения, приливы крови к лицу; неизвестная частота – снижение АД, увеличение интервала QT на ЭКГ, аритмия типа«пируэт», желудочковая тахикардия». Азитромицин относится к одной из групп антибиотиков, которые могут спровоцировать жизнеопасные нарушения сердечного ритма, – макролидам. Туда же относят все лекарства, названия которых заканчиваются на -мицин: эритромицин, кларитромицин, азитромицин.

Еще более опасна группа антибиотиков – фторхинолоны. Их «визитная карточка» – окончание-оксацин: левофлоксацин, офлоксацин, спарфлоксацин. Данные антибиотики повышают нагрузку на сердце. При сильном поражении постепенно возникает гипертрофия мышцы и расширение желудочков, затем развивается сердечная недостаточность и накопление жидкости в легких".

Природа подарила человеку уникальную иммунную систему, которая чаще всего не нуждается в антибиотикотерапии. Особенно это касается сезонных простудных заболеваний.

Внештатный специалист-эксперт пульмонолог Минздрава Чувашии, заведующий пульмонологическим отделением — врач-пульмонолог Республиканской клинической больницы Петр Павлов рассказал о механизме назначении антибиотиков при лечении COVID-19:

«При лечении коронавирусной инфекции COVID-19, как и при выборе терапии других инфекционных заболеваний, нельзя назначать и принимать антибиотики бездумно. Речь идёт о вирусной инфекции, при которой антибиотики, воздействующие на бактерии, абсолютно неэффективны. Помимо отсутствия результата при вирусной инфекции, антибиотики имеют побочные эффекты и могут изменять «продуктивность» основных препаратов при COVID-19. С точки зрения пациента, мы говорим о необходимости соблюдения предписаний и о том, что ни в коем случае нельзя самим принимать пачками антибиотики «на всякий случай». Такое поведение может осложнить и замедлить процесс лечения».

Если у вас поднялась температура, и вы плохо себя чувствуете – вам нужно вызвать врача на дом. Специалист соберет анамнез заболевания, при подозрении на бактериальную инфекцию назначит необходимые анализы, по результатам которых будет ясно, нужны ли вам антибиотики или нет.

Врач-инфекционист, заведующий БУ «Больница скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии, заслуженный врач Чувашской Республики, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии Сергей Ефимов предостерёг пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, от "безсистемного применения лекарственных препаратов". Подробнее в нашем видео.