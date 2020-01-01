Новости » Чувашия – первая в числе регионов России по дополнительным выплатам медикам

Сегодня, 4 декабря, прошло очередное селекторное совещание по вопросам организации медицинской помощи пациентам с COVID-19 под председательством министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. В совещании приняли участие министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, сотрудники министерства, руководители подведомственных учреждений.

Миахил Мурашко просил обратить особое внимание на амбулаторно-клинический персонал, который сейчас подвержен риску заражения. На следующей неделе министерство проведет два селектора – по обучению использования новой вакцины и по ходу осуществления дополнительных выплат. В целом по России будет поставлено более 2 млн доз вакцины.

Михаил Альбертович поставил следующие задачи на неделю: завершить во всех регионах вакцинацию от гриппа до 15 декабря и использовать все вакцины от гриппа, продолжить работу по обеспечению лекарственными препаратами амбулаторных больных, обеспечить транспортом все амбулаторные центры по обслуживанию «ковидных» больных.

Татьяна Семенова, заместитель министра здравоохранения России, доложила об эффективности использования бюджетных средств регионами, это освоение средств на дополнительные выплаты медицинским работникам, приобретение бесплатных лекарственных средств, оснащение лабораторий оборудованием, закупка автотранспорта.

Следует отметить, что в Чувашии благодаря лекарственному обеспечению амбулаторных пациентов с ковид постепенно снижается число госпитализаций в стационар и вызовов скорой медицинской помощи.

Алексей Поликашин, заместитель председателя Фонда социального страхования России, доложил о ходе дополнительных выплат медицинским работникам, обслуживающих «ковидных» больных. Всего по России подали реестры на допвыплаты более 800 медицинских организаций с более 37 тыс. чел.

Чувашия в числе первых подала реестры на более чем 5 тыс. работников, из которых 1786 выплат уже произведено.

Далее были рассмотрены вопросы эффективности использования бюджетных средств по реализации национальных проектов в сфере здравоохранения – борьба с онкологией, модернизация первичного звена здравоохранения, оснащение медицинскими комплексами, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, приобретение «тяжелого» оборудования, развитие сети детского здравоохранения, создание единого цифрового контура.

Подводя итоги совещания, Михаил Мурашко подчеркнул, что эффективность принятия управленческих решений, своевременность проведения необходимых мероприятий – это показатель эффективности работы регионов.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов поставил следующие задачи перед медицинскими организациями Чувашии: взять на особый ежедневный контроль ход дополнительных выплат медицинским работникам и до 10 декабря завершить эту работу, направить проект программы модернизации первичного звена здравоохранения в срок до 4 декабря, всем руководителям структурных подразделений ежедневно отслеживать ход кассового финансового исполнения, завершить в срок до 15 декабря вакцинацию от гриппа, продолжать работу по распределению потоков в первичном амбулаторном звене, отдельное внимание уделить больным с хроническими заболеваниями.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"