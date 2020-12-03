С расширением направлений государственной поддержки на развитие хмелеводства в Чувашии увеличиваются площади "зеленого золота". На всех этапах возделывания и реализации хмеля предусмотрено субсидирование: на развитие мелиорации, известкование кислых почв, фосфоритование почв, приобретение сельхозтехники и оборудования, закладку и уход за хмельниками и т.д.

На сегодняшний день в республике работает 5 хмелеводческих хозяйств, которые успешно развивают производство. За последние три года заложено 56 га новых хмельников, выпущен первый хмелеуборочный комплекс (комбайн), действует предприятие по переработке хмеля. В текущем году инвестор начал активную работу на территории Ядринского района. Построены 10 га хмелешпалер и заложены 10 га хмеленасаждений. Планируется расширение площади насаждений хмеля до 40 га. Хмелеводам есть к чему стремиться. Зависимость пивоваров России от импортного сырья высокая – при годовой потребности около 10 тыс. тонн хмеля, только 2% обеспечивается отечественным сырьем, из которого 90% – доля чувашских производителей.

Также стоит отметить, сегодня сохранился и работает ФГНБУ «Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», единственное в России учреждение, поддерживающее коллекцию около 250 сортов хмеля. Выведенные институтом сорта хмеля внесены в государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию. Потенциал института и хмелеводческих хозяйств позволяет вырастить более 100 тысяч саженцев перспективных сортов хмеля, что достаточно для ежегодной посадки 25 га плантаций

В целях развития данного направления в республике принята концепция развития хмелеводства на 2020–2025 годы.