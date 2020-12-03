ФНС России напоминает, что с 1 апреля текущего года в соответствии с п.7 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации у налогоплательщиков появилась возможность оперативного получения информации о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты.

Для этого организации, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу необходимо представить в налоговый орган согласие на такое информирование. Форма, формат, порядок заполнения и представления согласия утверждены приказом ФНС России от 06.07.2020 №ЕД-7-8/423@, который вступил в силу 1 декабря текущего года.

Представить согласие можно в электронной форме – по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, либо на бумажном носителе – лично или через представителя, направить по почте заказным письмом. В случае направления по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика согласие должно быть подписано усиленной электронной подписью.

Информация о недоимках (задолженности) будет приходить на номер телефона или адрес электронной почты, указанный налогоплательщиком, не чаще одного раза в квартал.