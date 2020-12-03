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Новости » Объявлен конкурс на создание фильма о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

15:13 03 декабря 2020 г.

 

Объявлен конкурс на создание фильма о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Следующий, 2021 год Указом Главы Чувашской Республики объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В соответствии с Планом мероприятий в республике запланировано проведение спектра мероприятий по увековечению памяти строителей рубежей: проведение научных конференций, открытых уроков, музейных выставок, акций, фестивалей, разработка единого информационного портала, создание мемориального комплекса.

2 декабря объявлен конкурс по созданию документально-художественного фильма о подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей под рабочим названием «Сурский и Казанский рубежи: подвиг народа» («Сăрпа Хусан хÿтĕлев чиккин паттăрĕсем»), продолжительностью 25 минут, из бюджета Чувашской Республики на эти цели выделяется 1,2 млн. рублей. Заявки на конкурс принимаются со 2 декабря по 18 декабря 2020 года.

Основными критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются оригинальный синопсис фильма, который  должен всесторонне показать подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, развернуть полное содержательное и драматургическое наполнение этой трагической страницы истории чувашского народа во время Великой Отечественной войны. Также предъявляются высокие требования к квалификации исполнителя – у  участников конкурса должен быть значительный опыт создания видеофильмов на федеральном уровне.

Срок создания фильма и получения прокатного удостоверения – 1 апреля 2021 года.



 Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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