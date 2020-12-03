Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики», посвященная Дню юриста, состоялась 3 декабря в стенах Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Обращаясь к представителям юридического сообщества, Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил за работу, которую они проводят ежедневно, оказывая своевременную и квалифицированную юридическую помощь населению, в том числе и бесплатную. В Чувашской Республике в настоящее время право на получение бесплатной юридической консультации имеют 44 категории граждан, в то время как федеральное законодательство предусматривает всего лишь 27 категорий. С 2012 года юридическую помощь в регионе бесплатно получили уже более 430 тысяч жителей.

«Высоко ценю вклад чувашского юридического сообщества в создание условий для социально-экономического развития Чувашской Республики, повышение прозрачности действий государственной власти и органов местного самоуправления, эффективности управленческих решений», - сказал он.

С приветственным словом также выступила Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Альбина Егорова. Она отметила, что в жизни современного общества роль правоведов существенно возросла, при этом глубокие знания и опыт представителей юридической профессии остаются незаменимым ресурсом в работе Госсовета по совершенствованию законодательства республики.

«Законодатели тесно взаимодействуют с субъектами права законодательной инициативы в Госсовете – прокурором Чувашии, Верховным и Арбитражным судами республики. Только в 2020 году по инициативе прокурора республики парламентом принято 6 законов Чувашской Республики», - подчеркнула Альбина Егорова.

В рамках научно-практической конференции лучшим представителям профессии были вручены государственные награды. Ведомственными наградами своих коллег отметили и руководители профильных структур.

После завершения пленарной части научно-практической конференции началась работа тематических площадок, состоялись секционные заседания в режиме видеоконференции, работала дискуссионная площадка «Бесплатная юридическая помощь в Чувашской Республике». Для студентов юридического факультета провели мастер-класс «Моя профессия – юрист».

К слову, сегодня в онлайн-режиме стартовал IV Всероссийский правовой (юридический) диктант. В течение недели, с 3 по 10 декабря 2020 года, любой желающий старше 14 лет может принять участие в этой акции и написать диктант, который в этом году будет посвящен, в том числе, и недавно принятым поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте юрдиктант.рф. Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики