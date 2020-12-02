2 декабря 2020 г. знаменательную дату в своей жизни справляют долгожительницы Красноармейского района – Агния Григорьевна Григорьева из деревни Крендейкасы, которой исполнилось 90 лет и 100-летие Мария Ефимовна Архипова из села Красноармейское.

С этими знаменательными событиями Агнию Григорьеву и Марию Архипову поздравили заместитель главы администрации Красноармейского района - начальник отдела образования Светлана Григорьева и глава Красноармейского сельского поселения Алексей Степанов. Именинницам вручили поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина и памятный подарок, а также пожелали бодрости духа, мира, благополучия, душевного тепла, внимания и заботы близких родных и людей, а самое главное – крепкого здоровья.