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Новости » В декабре 2020 года поздравление Президента России получат 3 пенсионера - долгожителя Красноармейского района

15:08 03 декабря 2020 г.

 

 

В декабре 2020 года поздравление Президента России получат 3 пенсионера - долгожителя Красноармейского района

Специалисты ГУ - Управления ПФР в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашии (межрайонного) продолжают ежемесячно  производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России.

 

В декабре свой девяностолетний юбилей отметит жительница Красноармейского района, проживающая в д. Крендейкасы, девятостопятилетний юбилей отметит жительница Красноармейского района, проживающая в д. Бурундуки, столетний юбилей отметит жительница Красноармейского района, проживающая в с. Красноармейское.

 

Юбиляры получат поздравление главы государства В.В. Путина. И мы, присоединяясь к его поздравлениям, хотим поздравить юбиляров с Днем Рождения и пожелать им крепкого здоровья. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.

    

 Клиентская служба (на правах отдела) в Красноармейском районе.



Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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