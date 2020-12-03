Специалисты ГУ - Управления ПФР в Цивильском районе Чувашской Республики-Чувашии (межрайонного) продолжают ежемесячно производить сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России. В декабре свой девяностолетний юбилей отметит жительница Красноармейского района, проживающая в д. Крендейкасы, девятостопятилетний юбилей отметит жительница Красноармейского района, проживающая в д. Бурундуки, столетний юбилей отметит жительница Красноармейского района, проживающая в с. Красноармейское. Юбиляры получат поздравление главы государства В.В. Путина. И мы, присоединяясь к его поздравлениям, хотим поздравить юбиляров с Днем Рождения и пожелать им крепкого здоровья. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства. Клиентская служба (на правах отдела) в Красноармейском районе.



Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"