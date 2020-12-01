27 ноября в Общественной палате Чувашии состоялось заключительное в этом году занятие Школы межэтнической журналистики. С окончанием образовательного курса ребят пришли поздравить председатель комиссии по культуре, этноконфессиональным отношениям и информационной политике Общественной палаты Екатерина Канюка и заведующий кафедрой журналистики ЧГУ им. Ульянова Анатолий Данилов.

Руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, куратор проекта в Чебоксарах Светлана Кузнецова вручила студентам сертификаты участников Школы межэтнической журналистики. В течение двух месяцев студенты изучили следующие дисциплины: «Этнокультурное многообразие региона и Российской Федерации», «Национальная политика в РФ. Информационная составляющая», «Законодательные основы национальной политики РФ. Взаимодействие СМИ и власти», «Правовое регулирование деятельности СМИ», «Новое лицо экстремизма», «Деятельность национально-культурных общин в регионе и их взаимодействие со СМИ», «Региональный опыт адаптации мигрантов», «Проблемы сохранения этнической самобытности в регионах и стране в целом», «Национальные языки. СМИ на национальных языках: перспективы и проблемы», «Межэтнический компонент и потенциал внутреннего туризма: возможности соцсетей и региональных СМИ» и другие.

В этом году в качестве экспертов на занятиях выступили представители национально-культурных объединений республики Салман Манрукаев, Маджед Хабаке, доктор Бассам Аль Балауи, руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике Татьяна Евдокимова, представитель Единого миграционного центра Сергей Кузьмин, народная артистка Чувашии Августа Уляндина и другие. Ребята побывали в этноэкспедиции в казачьей станице, на праздниках Узбекской культуры и Чувашской вышивки «Орнамент – фест», VIII международном фестивале традиционной культуры тюркского мира «Урмай залида», стали участниками XIII Чебоксарского Международного кинофестиваля, написали Этнографический диктант. Более 30 творческих работ участников Школы межэтнической журналистики опубликованы на федеральном портале «Национальный акцент».

В финальных мероприятиях проекта в Москве и этноэкспедиции в Ростов и Ярославль примут участие два лучших студента Школы - Мария Вантеева и Надежда Макашина.

Напомним, Школа межэтнической журналистики, межрегиональный образовательный проект Гильдии межэтнической журналистики, существует с 2015 года. За пять лет в 25 регионах России подготовлено более полутора тысяч молодых журналистов, специализирующихся на межнациональных отношениях. В 2020 году проект осуществляется совместно с ФАДН России в 8 федеральных округах и в 27 регионах страны, в том числе в Чувашии. В этом году участниками региональной школы в Чебоксарах стали студенты 1 курса отделения журналистики ЧГУ.