Об этом сегодня, 30 октября, Олег Николаев заявил журналистам после посещения «Чебоксарского завода кабельных изделий «Чувашкабель». Во время рабочего визита руководитель региона ознакомился с производством и оценил, как на заводе реализуется пилотный проект по повышению производительности труда.

Чебоксарский завод производит монтажные провода, миниатюрные кабели управления, бортовые провода, радиочастотные кабели и другую продукцию для авиации и космоса. Оптимизация коснулась пока одного потока – производства проводов, которые устанавливаются в самолеты.

По словам генерального директора «Чувашкабеля» Игоря Кортунова, значимым в задачах оптимизации было время протекания процесса: от начала производства продукции до ее поставки на склад. Раньше оно было более 50 дней. Сейчас на заводе достигнут промежуточный этап в 39 дней, а до конца года стоит цель достигнуть 25-дневного срока.

Пилотный проект был разработан совместно с Федеральным центром компетенций. В результате изменений планируется повысить производительность линии на 63%.

Осмотрев производство, Олег Николаев предложил активнее подключать к проекту и другие предприятия региона. Благодаря этому они смогут зарабатывать больше через повышение производительности труда.

Он отметил, что современные подходы, которые используются в данной программе, позволяют организовать привычные работы иным образом и, тем самым, устранить лишние процессы, которые изнуряют человека. Новая форма организации работы делает сам процесс изменений интересным, а людей вдохновляет сам результат. Вовлеченность же людей в производственный процесс дает новые витки преобразований на предприятии.

«Будем этим заниматься последовательно: Федеральный центр компетенций и региональный Фонд развития промышленности несомненно будут вовлекать все новые и новые предприятия. Со стороны Кабинета Министров Чувашской Республики мы будем целенаправленно поддерживать и развивать эти направления деятельности», — заключил Олег Николаев.