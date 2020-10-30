АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Глава Чувашии предложил предприятиям зарабатывать через производительность труда

13:21 02 декабря 2020 г.

 

Глава Чувашии предложил предприятиям зарабатывать через производительность труда

Об этом сегодня, 30 октября, Олег Николаев заявил журналистам после посещения «Чебоксарского завода кабельных изделий «Чувашкабель». Во время рабочего визита руководитель региона ознакомился с производством и оценил, как на заводе реализуется пилотный проект по повышению производительности труда.

Чебоксарский завод производит монтажные провода, миниатюрные кабели управления, бортовые провода, радиочастотные кабели и другую продукцию для авиации и космоса. Оптимизация коснулась пока одного потока – производства проводов, которые устанавливаются в самолеты.

По словам генерального директора «Чувашкабеля» Игоря Кортунова, значимым в задачах оптимизации было время протекания процесса: от начала производства продукции до ее поставки на склад. Раньше оно было более 50 дней. Сейчас на заводе достигнут промежуточный этап в 39 дней, а до конца года стоит цель достигнуть 25-дневного срока.

Пилотный проект был разработан совместно с Федеральным центром компетенций. В результате изменений планируется повысить производительность линии на 63%.

Осмотрев производство, Олег Николаев предложил активнее подключать к проекту и другие предприятия региона. Благодаря этому они смогут зарабатывать больше через повышение производительности труда.

Он отметил, что современные подходы, которые используются в данной программе, позволяют организовать привычные работы иным образом и, тем самым, устранить лишние процессы, которые изнуряют человека. Новая форма организации работы делает сам процесс изменений интересным, а людей вдохновляет сам результат. Вовлеченность же людей в производственный процесс дает новые витки преобразований на предприятии.

«Будем этим заниматься последовательно: Федеральный центр компетенций и региональный Фонд развития промышленности несомненно будут вовлекать все новые и новые предприятия. Со стороны Кабинета Министров Чувашской Республики мы будем целенаправленно поддерживать и развивать эти направления деятельности», — заключил Олег Николаев.

 

 

 



 Чувашинформ.рф.
 
Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республикиф

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика