В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки Дед Мороз Лапландского заповедника не может встретиться с детьми в своем Тереме, поскольку посещение особо охраняемой природной территории пока запрещено, поэтому переписка остается единственным способом связи. В заповеднике отмечают, что на каждое письмо, доставленное Лесной почтой, Дед Мороз отвечает лично. Со многими поклонниками заповедный волшебник ведет многолетнюю переписку.

«Письма уже приходят. В ответных посланиях Дед Мороз загадывает интересные загадки на различные природоохранные темы, чтобы потом дети вместе со своими родителями, бабушками и дедушками могли найти на них ответы в интернете или библиотеке. То есть наш Дед Мороз не просто отвечает своим адресатам, а занимается экологическим просвещением», - отметил директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков.

Адрес Лесной почты Деда Мороза: Лапландский заповедник, пер. Зелёный, д.8, г. Мончегорск Мурманской области.

Из-за закрытых границ в этом году не состоится встреча Деда Мороза Лапландского заповедника с его финским коллегой Йолоупукки. Традиционно зимние чародеи встречались перед Новым годом для обмена опытом. Однако, по словам Сергея Шестакова, на ближайший месяц у Деда Мороза Лапландского заповедника все же запланировано несколько деловых встреч. С представителями региональной власти и крупнейших бизнес-структур Дед Мороз планирует обсудить дальнейшие планы по развитию экологического туризма в заповеднике. Встречи пройдут при соблюдении всех необходимых мер безопасности.

Ежегодно Лапландский заповедник проводит сотни познавательных экскурсионных программ, которые особенно популярны в зимний период. Новогодние экскурсии включают в себя прогулки по экотропе, катание с горки, посещение визит-центра и Терема Деда Мороза, чаепитие, многочисленные игры, викторины и конкурсы.