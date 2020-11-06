Указом Главы Чувашии Олега Николаева 2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В Чебоксарском художественном училище концепция воспитательной работы строится на подготовке студентов к позиции активного, творческого, созидательного участия художника (дизайнера, мастера) в жизни своей республики, страны. На каждой специальности проходят размышления, каким образом отразить своё субъективное мироощущение по теме строительства рубежей.

Так, на отделении театрально-декорационного искусства этой теме посвящена дипломная работа Чугуновой Натальи «Труженикам тыла ВОв 1941-1945 гг. посвящается» по созданию коллекции сценических костюмов. Она была представлена 28 октября на открытии акции «Строителям безмолвных рубежей…».

На отделении живописи одним из домашних заданий по композиции является тема трудовой доблести чувашского народа. Студенты, осваивающие ремесленную керамику, создают тематические изделия на основе гончарного мастерства. Дизайнеры, как вечные двигатели современного искусства, провели внутриучилищный конкурс плакатов. На сегодняшний день студенты готовятся принять участие в конкурсе на разработку логотипа и брендбука Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, объявленном Минкультуры Чувашии.